Тело семиклассника обнаружили рядом со школой на Караваевской улице в Петербурге

Мертвого семиклассника обнаружили рядом со школой в Невском районе Санкт-Петербурга. В настоящий момент на месте происшествия на улице Караваевской работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба СК РФ по Северной столице.
Мертвого семиклассника обнаружили рядом со школой в Невском районе Санкт-Петербурга. В настоящий момент на месте происшествия на улице Караваевской работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба СК РФ по Северной столице.
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