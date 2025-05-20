В России вырос спрос на головоломки

Количество продаж классических головоломок в России выросло на 18%. К такому выводу пришли аналитики «Атол», проведя исследование обезличенных данных продаж за январь—май 2024–2025 годы в преддверии «дня рождения кубика Рубика».
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