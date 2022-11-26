Матч Лиги ВТБ между «Зенитом» и «Астаной» пройдет в Академии баскетбола питерского клуба

Встреча в рамках Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Астаной» пройдет в Академии баскетбола. Провести матч 4 декабря на «СИБУР Арене» или в «Юбилейном» не позволяет загруженность обеих домашних арен, а другие возможные даты до конца первого этапа регулярного чемпионата не подходят «Астане» из-за параллельного участия в чемпионате Казахстана и выступления игроков в национальной сборной.
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