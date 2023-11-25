Пенсионерка с позывным Бабушка помогает бойцам восстановиться после СВО

Скриншот видео По всей России жители берут на себя заботу о наших военных. Их принимают в домах, как родных, помогая восстановиться после боев на передовой и хотя бы на несколько дней сменить вынужденно суровый быт на домашний уют.
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