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Пенсионерка с позывным Бабушка помогает бойцам восстановиться после СВО

Пенсионерка с позывным Бабушка помогает бойцам восстановиться после СВО

Скриншот видео По всей России жители берут на себя заботу о наших военных. Их принимают в домах, как родных, помогая восстановиться после боев на передовой и хотя бы на несколько дней сменить вынужденно суровый быт на домашний уют.

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