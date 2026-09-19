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ФедералПресс

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Почти 3 миллиона избирателей проголосовали с помощью ДЭГ

Почти 3 миллиона избирателей проголосовали с помощью ДЭГ

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Почти 3 миллиона россиян приняли участие в выборах с помощью дистанционного электронного голосования.

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