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ТАСС

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Кондрашов призвал агентства OANA к совместной защите правды

Кондрашов призвал агентства OANA к совместной защите правды

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС, президент Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) Андрей Кондрашов призвал всех участников объединения к совместной защите правды.

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