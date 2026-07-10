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АЗС в Кировской области начнут продавать бензин по четным и нечетным номерам

АЗС в Кировской области начнут продавать бензин по четным и нечетным номерам

В регионе из-за нехватки топлива введен режим повышенной готовности.фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»В Кировской области из-за нехватки топлива введен режим повышенной готовности, говорится в распоряжении губернатора региона Александра Соколова.

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