АЗС в Кировской области начнут продавать бензин по четным и нечетным номерам

В регионе из-за нехватки топлива введен режим повышенной готовности.фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»В Кировской области из-за нехватки топлива введен режим повышенной готовности, говорится в распоряжении губернатора региона Александра Соколова.
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