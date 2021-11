Эффект от нерабочих дней оказался снижен из-за «глупости» стремящихся выехать за рубеж. Источник: topnews The post “Головотяпство”: вирусологи предупреждают о новых штаммах COVID-19 по вине путешествий россиян first appeared on Донбасс Сегодня.