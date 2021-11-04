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“Головотяпство”: вирусологи предупреждают о новых штаммах COVID-19 по вине путешествий россиян

“Головотяпство”: вирусологи предупреждают о новых штаммах COVID-19 по вине путешествий россиян

Эффект от нерабочих дней оказался снижен из-за «глупости» стремящихся выехать за рубеж. Источник: topnews The post “Головотяпство”: вирусологи предупреждают о новых штаммах COVID-19 по вине путешествий россиян first appeared on Донбасс Сегодня.

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