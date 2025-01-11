Черные ящики разбившегося в Южной Корее самолета отказали перед катастрофой

Черные ящики, содержащие данные о полете, и речевые самописцы кабины пилотов разбившегося рейса авиакомпании Jeju Air, в результате которого погибли 179 человек, прекратили запись за четыре минуты до катастрофы, сообщило в субботу министерство транспорта Южной Кореи.
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