Черные ящики разбившегося в Южной Корее самолета отказали перед катастрофой

Черные ящики, содержащие данные о полете, и речевые самописцы кабины пилотов разбившегося рейса авиакомпании Jeju Air, в результате которого погибли 179 человек, прекратили запись за четыре минуты до катастрофы, сообщило в субботу министерство транспорта Южной Кореи.