Кардиолог: гипертония — «массовый убийца» из-за бессимптомного течения

Врач-терапевт, кардиолог, клинический фармаколог Андрей Кондрахин предупредил, что гипертоническая болезнь сердца часто протекает бессимптомно в течение многих лет, что делает её не только опасным и тихим, но и по-настоящему «массовым убийцей».
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