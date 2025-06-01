Кардиолог: гипертония — «массовый убийца» из-за бессимптомного течения

Врач-терапевт, кардиолог, клинический фармаколог Андрей Кондрахин предупредил, что гипертоническая болезнь сердца часто протекает бессимптомно в течение многих лет, что делает её не только опасным и тихим, но и по-настоящему «массовым убийцей».