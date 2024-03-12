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В России появится еще одна антифрод-платформа. Для банков и операторов связи

В России появится еще одна антифрод-платформа. Для банков и операторов связи

Центробанк, МВД, Минцифры, Роскомнадзор и участники телеком-рынка обсуждают создание новой антифрод-платформы для совместной работы банков и операторовКак сообщает «Коммерсантъ», национальная платформа антифрода будет представлять собой «централизованную систему противодействия операциям без согласия клиента на основе данных финансовых организаций и операторов связи».

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