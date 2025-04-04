Александр Назаренко Дональд Трамп ввёл 10% пошлины по принципу взаимности в отношении всех стран.
"Бей своих, чтоб чужие боялись..."
Комментарии
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Алексей Тан
— США вводят пошлины в отношении Украины в размере 10%. ======= А Почему нет информации о Израиле!?... или он чем то отличается от ЕВРЕЙСКОЙ Украины или еврейской белярюси??... темнят еврейчики... темнят, вероятно опять себя ощущают... шляющимся табором по "пескам".
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6 час.
Балу -
Короче - в мировом повышении цен на всё виноват Трамп...
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1 час.
W
Walery
Он всего то делает свой бизнес! Наши олигархи тоже... но у наших технологии другие - наши грабят наших и прячут бабло у Него...
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12 сек.
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