"Бей своих, чтоб чужие боялись..."

Алексей Тан

— США вводят пошлины в отношении Украины в размере 10%. ======= А Почему нет информации о Израиле!?... или он чем то отличается от ЕВРЕЙСКОЙ Украины или еврейской белярюси??... темнят еврейчики... темнят, вероятно опять себя ощущают... шляющимся табором по "пескам".