Почему на Руси женщина после 30 могла отказаться от супружеской близости

Сегодня трудно представить, что возраст чуть старше тридцати лет когда-то считался началом старости.
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