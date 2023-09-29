Кроссовер и минивэн Haima сертифицировали в России

Старт продаж автомобилей китайского бренда Haima в России запланирован на 20 октября. Кроссовер 8S и минивэн 7X прошли сертификацию и получили Одобрения типа транспортного средства, сообщают "Китайские автомобили" со ссылкой на дистрибьютора марки "МВЛ Авто".
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