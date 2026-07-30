Учиться в Забайкалье: новый сайт с ИИ должен остановить отток молодёжи. Но поможет ли нейросеть там, где не помогли миллиарды?

Власти Забайкальского края запустили сайт «Учись в Забайкальском крае» — платформу, которая должна в одном месте собрать все образовательные возможности региона: колледжи, техникумы, вузы, программы переподготовки.
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