Стали известны подробности о второй взятке бывшего вице-мэра Барнаула Шеломенцева

В Центральном районном суде Барнаула 4 сентября 2024 года начали рассматривать дело Шеломенцева В Центральном районном суде 4 сентября 2024 года стартовал полноценный суд над бывшим председателем комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула, а также вице-мэром города Антоном Шеломенцевым.
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