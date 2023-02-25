Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств начнут в РФ с марта

С первого марта 2023 года в РФ стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Порядок его проведения утвержден постановлением, которое подписал глава российского кабмина Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
С первого марта 2023 года в РФ стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Порядок его проведения утвержден постановлением, которое подписал глава российского кабмина Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
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