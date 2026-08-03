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Италия приостановила Шенген с Испанией — зачем это Риму

Италия приостановила Шенген с Испанией — зачем это Риму

Приостановка Шенгена с Испанией не имеет практических последствий для границ, но точно описывает миграционную стратегию правительства Мелони перед новым раундом переговоров в ЕС, пишет 2 августа европейская редакция ИА Красная Весна.

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