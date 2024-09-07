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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мика Хаккинен: «Я бы поддержал Норриса немедленно на месте «Макларена»

Двукратный чемпион «Формулы-1» в составе «Макларена» Мика Хаккинен сообщил, что на месте бывшей команды отдал бы приоритет Ландо Норрису, а не Оскару Пиастри, ради сражения за личное чемпионство.

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