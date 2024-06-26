Президент Киргизии извинился за пафосную жизнь своей племянницы

АН

Алексей Наседкин

Как с молодости воспитали, то и получили. Вини себя родственник. Но оправдаться ему легко: да просто у всех, кто высоко забрался детишки и родня такие. Живут у недругов страны, Родину презирают и вспоминают, когда тити-мити нада. И российские такое.