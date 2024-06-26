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Президент Киргизии извинился за пафосную жизнь своей племянницы

Президент Киргизии извинился за пафосную жизнь своей племянницы

Глава страны был вынужден оправдываться за расточительность своей родственницы.Садыр Жапаров извинился перед населением Киргизии за поведение своей племянницы Лазат Нуркожоевой.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Как с молодости воспитали, то и получили. Вини себя родственник.  Но оправдаться ему легко: да просто у всех, кто высоко забрался детишки и родня такие. Живут у недругов страны, Родину презирают и вспоминают, когда тити-мити нада. И российские такое.
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