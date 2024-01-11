В Казани до конца года снесут дома на ул. Привокзальной

В мэрии Казани ответили на вопросы жителей города о заброшенных домах на улице Привокзальной. Местные жители обратили внимание в социальных сетях на то, что начался снос зданий несколько лет назад, но так и не был завершен.
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