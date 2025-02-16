Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Мордовия придумала, как замотивировать семьи заводить детей: за рождение ребёнка парам будут выдавать квартиры в регионе.
"Готовые квартиры, уже с отделкой": Мордовия замотивирует семьи заводить детей
Комментарии
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Владимир Петров
Главное, чтобы жену с "заделкой" не подсунули...
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7 час.
леонид котов
Вот цигане обрадуются!
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6 час.
леонид рыбаков
ЕСЛИ ЭТО РАДИ РОЖДАЕМОСТИ ТО В МНОГОЭТАЖКАХ РОЖДАЕМОСТЬ НЕ ПОВЫСИТСЯ ---НУЖНА ОДНОЭТАЖНОЕ ЖИЛЬЕ И ПОДНИМАТЬ ДЕРЕВНИ И СЕЛА С ИНФРАСТРУКТУРОЙ РАЗВИТОЙ ГДЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОДНЯТЬ ДО УРОВНЯ ЗАРПЛАТ ГОРОДА А ТО И ВЫШЕ . это если до чиновников дойдет Как вы представляете жизнь дома 25 этажного если в каждой квартире будет от 3 и более детей сколько времени надо будет только на то что утром надо выбраться на улицу и какой должен быть по размерам двор и машино мест . МЕЧТАТЕЛИ КАБИНЕТНЫЕ
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4 час.
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