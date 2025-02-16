"Готовые квартиры, уже с отделкой": Мордовия замотивирует семьи заводить детей

леонид рыбаков

ЕСЛИ ЭТО РАДИ РОЖДАЕМОСТИ ТО В МНОГОЭТАЖКАХ РОЖДАЕМОСТЬ НЕ ПОВЫСИТСЯ ---НУЖНА ОДНОЭТАЖНОЕ ЖИЛЬЕ И ПОДНИМАТЬ ДЕРЕВНИ И СЕЛА С ИНФРАСТРУКТУРОЙ РАЗВИТОЙ ГДЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОДНЯТЬ ДО УРОВНЯ ЗАРПЛАТ ГОРОДА А ТО И ВЫШЕ . это если до чиновников дойдет Как вы представляете жизнь дома 25 этажного если в каждой квартире будет от 3 и более детей сколько времени надо будет только на то что утром надо выбраться на улицу и какой должен быть по размерам двор и машино мест . МЕЧТАТЕЛИ КАБИНЕТНЫЕ