В Москве завершился двухдневный международный фестиваль «ЛЦТ.Фест». Мероприятие посетило более 7000 человек

Молодежный фестиваль «ЛЦТ.Фест» стал площадкой для международного общения и обмена опытом в сфере инновационного технологического развитияВ рамках мероприятия прошли церемония награждения финалистов пятого юбилейного конкурса Мэра «Новатор Москвы», международная питч-сессия «Академии инноваторов», где топ-5 российских проектов резидентов программы и топ-5 иностранных технологических стартапов из Индии, Нигерии и Узбекистана выступили перед инвесторами и экспертами, и финал хакатона «Лидеры цифровой трансформации» — самого масштабного IT-конкурса по разработке цифровых решений для городских структур, бизнеса и регионов России.