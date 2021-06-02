Лукашенко просит Путина помочь ему попасть в Крым

Любопытно, однакоПолитикаЛукашенко просит Путина помочь ему попасть в Крым Белоруссия после переговоров Путина и Лукашенко в Сочи переводит вопрос рейсов "Белавиа" в Крым в практическую плоскость.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ТихоновВидимо здорово батька перепугался.. Ну и слава Богу! Может поубавиться у него спеси.AIAlex ImenАбсолютно прагматическая позиция. Действует в интересах людей, а не кучки богатеев. Опасается загнать народ под иго олигархов.mark kapustinС языка сняли 👍Александр СимаковЛукашенко свой народ чуть было под иго пиндосов не загнал, а Вы о каких-то олигархах. Единственное, чего он опасается - урезания своих полномочий и ограничения власти.SKserghei kapustinА как же многовекторность? Вектор похоже один остался.Леонид АлексеевА всё-таки Лукаш ненадёжный товарищ!Хитрожопость из него так и прёт!!С таким уж точно в разведку не пойдёшь,а вот с Путиным я бы пошёл!!!В в этом и вся разница между ними...VBvladimir bedarevХорошая идея летать в Крым через Россию.Комментировать
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