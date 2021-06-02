Любопытно, однако

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Лукашенко просит Путина помочь ему попасть в Крым

Лукашенко просит Путина помочь ему попасть в Крым

  Белоруссия после переговоров Путина и Лукашенко в Сочи переводит вопрос рейсов "Белавиа" в Крым в практическую плоскость.

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Игорь Тихонов
Видимо здорово батька перепугался.. Ну и слава Богу! Может поубавиться у него спеси.
Alex Imen
Абсолютно прагматическая позиция. Действует в интересах людей, а не кучки богатеев. Опасается загнать народ под иго олигархов.
mark kapustin
С языка сняли 👍
Александр Симаков
Лукашенко свой народ чуть было под иго пиндосов не загнал, а Вы о каких-то олигархах. Единственное, чего он опасается - урезания своих полномочий и ограничения власти.
serghei kapustin
А как же многовекторность? Вектор похоже один остался.
Леонид Алексеев
А всё-таки Лукаш ненадёжный товарищ!Хитрожопость из него так и прёт!!С таким уж точно в разведку не пойдёшь,а вот с Путиным я бы пошёл!!!В в этом и вся разница между ними...
vladimir bedarev
Хорошая идея летать в Крым через Россию.

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