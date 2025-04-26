Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Бюджетная идея ремонта с помощью краски и трафарета

Бюджетная идея ремонта с помощью краски и трафарета

Если обновить керамическую плитку очень хочется, но бюджет не позволяет полностью поменять старую плитку на новую, включая работу мастера, тогда можно присмотреться к более бюджетной идее ремонта — покраска керамической плитки своими руками.

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