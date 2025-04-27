Политика как он...
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Политика как она есть

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Как провокаторы-либералы вносят смуту в стране.

Как провокаторы-либералы вносят смуту в стране.

Сергей Асланян Я уже писал в статье: «Как Запад промывает мозги» о том, что идёт информационная война против России спецслужбами «дружественных» нам стран.

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Комментарии
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ВТ
Вячеслав Тарасов
&quot;Ватная&quot; власть правит страной, выглядывая из-под одеяла. Как бы чего не вышло. Обломовщина.
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12 час.
Зоя Гольдштаб
Вячеслав!Правы на 200%!!!!!!
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9 час.
И
Иринушка
А вопрос не к нам. А к власти. Когда черт возьми она наконец она проснется и жестко разберется со всей этой сволочью......
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4 час.
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