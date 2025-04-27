Как провокаторы-либералы вносят смуту в стране.

"Ватная" власть правит страной, выглядывая из-под одеяла. Как бы чего не вышло. Обломовщина.

И

Иринушка

А вопрос не к нам. А к власти. Когда черт возьми она наконец она проснется и жестко разберется со всей этой сволочью......