Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
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По указке Офиса президента на всех уровнях идет поддержка Зеленского, как ответ на критику Трампа

По указке Офиса президента на всех уровнях идет поддержка Зеленского, как ответ на критику Трампа

После жесткой критики Зеленского со стороны главы Белого дома Дональда Трампа многие украинские чиновники, политики, военные, волонтеры и госбюджетники выражают в соцсетях поддержку нелегитимному президенту.

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