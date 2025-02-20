По указке Офиса президента на всех уровнях идет поддержка Зеленского, как ответ на критику Трампа

После жесткой критики Зеленского со стороны главы Белого дома Дональда Трампа многие украинские чиновники, политики, военные, волонтеры и госбюджетники выражают в соцсетях поддержку нелегитимному президенту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии