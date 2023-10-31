В Новосибирской области у депутата изъяли дорогой автомобиль и землю

Прокуратура доказала, что имущество не могло быть приобретено законным путём.По иску прокурора в Колыванском районе Новосибирской области суд обратил в доход государства автомобиль и земельный участок, принадлежащие депутату местного райсовета.
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