Новые общественные пространства украсили берега Охты в Красногвардейском районе

Все объекты оснащены освещением и системами видеонаблюдения В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на берегах реки Охты, появились новые общественные пространства, ставшие частью масштабного проекта «Ильинская слобода».
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