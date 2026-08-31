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ЕС не выиграть войну! Брюссель ведет себя как подросток в пубертате

ЕС не выиграть войну! Брюссель ведет себя как подросток в пубертате

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф на прошлой неделе посетил Москву с неафишируемой миссией. Как пишет издание Unherd, речь шла не о предупреждениях для России, а о попытке деэскалации — Вашингтон и Кремль едины в нежелании прямого столкновения.

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