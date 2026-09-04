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Когда цена была слишком хорошей, чтобы быть правдой

Когда цена была слишком хорошей, чтобы быть правдой

Жена заказала из Китая новую дублёнку, но после получения посылки муж решил внимательно разобраться с покупкой.

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