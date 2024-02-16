В Астрахани из-за опиловки деревьев в очередной раз ограничат автодвижение на эллинге

Теперь – на два дня. В связи с проведением работ по уходу за зелеными насаждениями в Астрахани 16 и 17 февраля с 08:00 до 16:00 вводится временное ограничение дорожного движения автомобильного транспорта по ул.
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