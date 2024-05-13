В Смоленской области увековечили память павшего в спецоперации Сергея Чигилейчика

Уроженец смоленского райцентра был лётчиком-штурманом боевого вертолета Новая «Парта Героя» - в честь земляка Сергея Чигилейчика, героически погибшего в ходе специальной военной операции - появилась в Вязьма-Брянской средней школе Смоленской области.
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