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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вице-президент UFC сообщил, что промоушен может провести турниры в Казахстане, Грузии и Азербайджане

«Есть несколько стран в Азии, которыми мы интересуемся. Мы можем повторить саудовский эксперимент, у нас есть для этого основания: Бахрейн, Иордания, Казахстан, Грузия, Азербайджан.

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