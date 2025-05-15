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Депутат Гаврилов призвал обновить механизм возвращения отопления при похолодании

Депутат Гаврилов призвал обновить механизм возвращения отопления при похолодании

В России нужно обновить правила включения отопления при внезапном похолодании. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

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