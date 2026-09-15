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Спорт Уик-Энд

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«Эти ребята катаются, падают, умирают. Возникает желание в эти моменты их добить». Овчинников - о Кордобе, и не только

«Эти ребята катаются, падают, умирают. Возникает желание в эти моменты их добить». Овчинников - о Кордобе, и не только

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе.

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