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Новости Тамбова

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В Тамбовской области возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению терроризма

В Тамбовской области возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению терроризма

Прокуратура Тамбовской области в ходе мониторинга сети Интернет выявила публикацию в одном из публичных сообществ социальной сети, в которой содержались призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей органов власти.

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