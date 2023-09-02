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«ПСЖ» продал Вейналдума «Аль-Иттифаку» Джеррарда за 8 млн евро. Контракт – на 3 года

«ПСЖ» продал Вейналдума «Аль-Иттифаку» Джеррарда за 8 млн евро. Контракт – на 3 года

О приобретении полузащитника сообщил «Аль-Иттифак». Команда, которую тренирует Стивен Джеррард, заключила с нидерландцем трехлетний контракт, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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