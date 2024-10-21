Россияне могут не ждать пенсию по старости из-за стажа работы

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков Важные новости России за неделю подчеркивают, что россияне не могут рассчитывать на автоматическое назначение пенсии по старости, достигнув 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин.
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