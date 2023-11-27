Российскими танками Т-90М "Прорыв" был уничтожен район размещения ВСУ

Танкистами башкирского добровольческого танкового батальона имени героя Советского Союза Сергея Зорина в Серебрянском лесничестве на Краснолиманском направлении был уничтожен район размещения и склад боеприпасов украинских войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии