Замглавы МИД Рябков: действия НАТО дестабилизируют обстановку в Евроатлантике

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Действия США и союзников по НАТО наводят на мысль, что они готовятся к повторению печального опыта Карибского кризиса, но на новой военно-технической базе, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.