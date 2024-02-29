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Реджеп Эрдоган. Факты из биографии турецкого президента, которые мало кто знает

Реджеп Эрдоган. Факты из биографии турецкого президента, которые мало кто знает

Фото: © Global Look Press/IMAGO/Turkish presidency apaim В понедельник, 26 февраля, президенту Турции исполняется 70 лет.

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