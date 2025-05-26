Врач Татаркина: тепловые и солнечные удары особенно опасны для детей

По прогнозам синоптиков, лето в 2025 году будет жарким и сухим практически во всех регионах России. И родителям следует помнить, что тепловые или солнечные удары, которые возможны в такую погоду, представляют особую опасность для детей.
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