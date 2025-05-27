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Путин призвал «душить» Microsoft, Zoom и их пользователей-россиян

Путин призвал «душить» Microsoft, Zoom и их пользователей-россиян

Экономика Говоря о закупках, российский лидер в шутку вспомнил про КГБ. Президент РФ Владимир Путин 26 мая встретился с российскими предпринимателями.

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