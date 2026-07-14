Уникальные осадки обрушились на российский регион

На Свердловскую область обрушились уникальные осадки. Столь обильные дожди летом беспрецедентны для российского региона, заявила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко, ее слова передает РИА Новости.
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