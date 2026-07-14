Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 071 подписчик

Уникальные осадки обрушились на российский регион

Уникальные осадки обрушились на российский регион

На Свердловскую область обрушились уникальные осадки. Столь обильные дожди летом беспрецедентны для российского региона, заявила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко, ее слова передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии