В Страшенах пройдет фестиваль-конкурс народного танца

9 мая в Страшенах пройдет 22-й фестиваль-конкурс национального народного танца La vatra horelor. Председатель Страшенского района Мариана Дымченко и директор Национального центра сохранения и продвижения нематериального культурного наследия Сильвия Загоряну подписали соглашение о партнерстве, которое предусматривает организацию и проведение заключительного этапа фестиваля.
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