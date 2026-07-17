Пати-гейм от автора Buckshot Roulette, детали Hellraiser: Revival, новый режим в Modern Warfare 4…

Infinity Ward представила режим Kill Block для CoD: Modern Warfare 4; Nintendo опубликовала инструкцию по замене аккумуляторов Joy-Con’ов для первой Switch; Electronic Arts заявила, что разработчикам нужно задумываться об интеграции рекламы уже во время производства игр; авторы Clive Barker’s Hellraiser: Revival выкатили свежий дневник, в котором рассказали о каноничности тайтла, противниках и подсветили новые геймплейные кадры; студия Leyline анонсировала рогаликовый PvE-автобатлер Guildrun; создатель Buckshot Roulette назвал дату выхода .