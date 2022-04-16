Tochka Zрения

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ницак
    я одного не пойму: боец попал в плен, а отец-командир его что?сразу списал?и ни разу не вписался, что бы вытащить? та...Нацистские ублюдк...
  • Владимир Грачев
    Можно прощать детей за проступки! Взрослые люди, особенно те, кто оказывает определённое влияние на граждан страны, д...Предатели для нар...
  • Василий Иванович
    убрать этого ДЛБ МединскогоЦена доброй воли ...

Экстренное заявление МО РФ о возможности сдачи в плен боевиков в Мариуполе

Экстренное заявление МО РФ о возможности сдачи в плен боевиков в Мариуполе

Министерство обороны РФ выступило в ночь на воскресенье с экстренным заявлением по поводу возможности сдаться в плен и сложить оружие оставшимся боевикам нацистского батальона “Азов” (запрещён в РФ), заблокированным на заводе “Азовсталь” Мариуполя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх