Экстренное заявление МО РФ о возможности сдачи в плен боевиков в Мариуполе

Министерство обороны РФ выступило в ночь на воскресенье с экстренным заявлением по поводу возможности сдаться в плен и сложить оружие оставшимся боевикам нацистского батальона “Азов” (запрещён в РФ), заблокированным на заводе “Азовсталь” Мариуполя.