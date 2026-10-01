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В Святогорской лавре соборно отслужили панихиду по убитому монаху Варсонофию на сороковой день

На сороковой день после трагической гибели монаха Варсонофия (Турянского) насельники Свято-Успенской Святогорской лавры собрались на соборное заупокойное богослужение.

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