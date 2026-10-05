В Курске число пострадавших от падения обломков БПЛА выросло до пяти

Количество пострадавших в результате падения фрагментов дрона на остановке общественного транспорта в Курске увеличилось до пяти человек, среди которых 13-летний подросток.
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